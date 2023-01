Roma, terremoto in piena notte: paura in tutto il Lazio

22 gennaio 2023 a

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 è stata registrata in piena notte tra sabato 21 e domenica 22 gennaio, alle 2:46 nella provincia est di Roma. Secondo i dati dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, il sisma ha avuto ipocentro a circa 10 chilometri di profondità ed epicentro a 8 chilometri da Colonna e a 9 chilometri da Tivoli. Non si registrano danni a persone o cose. L'intensità della scossa però ha scatenato la paura: molte persone in strada, il terremoto è stato percepito in gran parte del Lazio.