Whoopsee e TheMuffa, la società UnaLuna annuncia: chiuso un aumento di capitale di 750mila euro

23 gennaio 2023 a

a

a

La società, fondata da Francesca Muggeri e Franco Villa, raggiunge un importante obbiettivo e punta a diventare la prima media company digitale con più prodotti verticali in Italia.

UnaLuna S.R.L. annuncia con soddisfazione di aver chiuso un aumento di capitale di 750 mila euro, in anticipo rispetto alla previsioni. La società fondata da Francesca Muggeri e Franco Villa, che produce i media verticali Whoopsee e TheMuffa, raggiunge un nuovo importante obbiettivo che certifica il suo percorso di crescita e la fiducia degli investitori nel progetto editoriale.



«Questa notizia – dicono i founder Francesca Muggeri e Franco Villa - dimostra l’unione di intenti con i nostri investitori che hanno creduto, e continuano a credere, nella direzione che abbiamo intrapreso ormai quasi 2 anni fa. L’aumento di capitale è solo la prima tappa del percorso. La nostra visione è quella di aprire ulteriori nuovi media verticali per andare a soddisfare le esigenze di mercato».



Una vera e propria media company digitale. L’obbiettivo ambizioso di UnaLuna passa dal lavoro quotidiano, premiato dagli utenti dei social e del web, a partire da Whoopsee. Nato nel 2021, in quasi 2 anni, è riuscita a diventare una delle realtà web più seguite d’Italia con 90 milioni di impression, 285 mila follower su Instagram, oltre 150 mila su TikTok e migliaia di lettori sul sito ogni giorno. Il tutto grazie a un’offerta editoriale completa e di qualità, con contenuti fotografici e video esclusivi, approfondimenti e interviste, riprese da testate, tv e radio. Una nuova frontiera della cronaca rosa, ma non solo, testimoniata dai contenuti innovativi su fashion e sul lifestyle che l’hanno resa un punto di riferimento anche per molte importanti aziende.



Nel 2022 è stata invece la volta di TheMuffa, il media verticale dedicato all’ambiente e alla sostenibilità. Natura, alimentazione, tecnologia, news, approfondimenti, lifestyle e curiosità. Il progetto, nato da pochi mesi, ha l’obbiettivo di rendere il tema dell’ambiente, così importante in questo periodo storico, alla portata di tutti con un approccio educativo e informativo. L’obiettivo è quello di offrire spunti e approfondimenti all’audience per rendere più green il proprio modo di abitare il pianeta.



«Whoopsee e TheMuffa sono solo i primi tasselli della nostra offerta editoriale. Siamo già al lavoro per ampliarla. La nostra prospettiva è quella di diventare la prima media company digitale in Italia per numero di media verticali, in modo da raggiungere quanti più target possibili sul web, sui social e sui media», continuano i founder.



Ambizione e progettualità. Nei prossimi mesi è già in cantiere la nascita di nuovi verticali, sul solco tracciato da Whoopsee e TheMuffa. L’obbiettivo è sempre lo stesso: quello di innovare il panorama editoriale con una visione digitale, fresca e dinamica e un linguaggio rivolto ai millennial e alla gen Z.