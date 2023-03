Meteo, Giuliacci rivela: "Porta atlantica aperta", Italia travolta

03 marzo 2023 a

La prossima settimana torna il maltempo. Dopo una brevissima tregua, come riporta meteogiuliacci.it, sull'Italia tornano le piogge e anche la neve. Il colonnello Mario Giuliacci non ha dubbi e sottolinea che l'apertura della porta atlantica potrebbe cambiare in modo decisivo il quadro delle previsioni: "Dopo il timido assaggio primaverile del weekend, in avvio della prossima settimana assisteremo ad una vera e propria svolta dal punto di vista atmosferico: lo sblocco della porta atlantica, ovvero il ritorno del flusso perturbato oceanico, una figura nel passato molto presente tra autunno e primavera, ma ormai latitante da anni in Europa mediterranea", spiega il colonnello.



Parole chiare che lasciano intravedere una forte perturbazione su tutto il Paese. Ma non finisce qui: "Un'ipotesi molto accreditata dai principali centri previsionali che, se confermata, andrà a combattere una parte della grave crisi legata alla siccità che sta particolarmente colpendo le regioni nordoccidentali. Difatti un treno di perturbazioni in discesa dall'Oceano Atlantico riuscirà a penetrare fin sul bacino del Mediterraneo attivando parentesi instabili: abbondanti piogge interesseranno soprattutto il Centro Nord, come non avveniva ormai da tempo", spiega Giuliacci. Insomma questo inizio di marzo sarà un po' "vecchio stile" con una alternanza di cielo sereno a pioggia, freddo e neve.