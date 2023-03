Meteo, bomba di Giuliacci: "Torna l'inverno sull'Italia, ecco quando"

14 marzo 2023 a

Tempo in peggioramento in Italia per via del transito sull'Italia di una perturbazione atlantica. Già ieri sera, lunedì 13 marzo, la pioggia è tornata a bagnare Valle D'Aosta, Piemonte, Liguria e Lombardia, e si è propagata al resto del Nord nel corso della notte. Fiocchi di neve, invece, sono previsti su tutto l'Arco Alpino, ma solo a quote elevate. Il maltempo, come spiega Mario Giuliacci, tra martedì 14 e mercoledì 15 marzo raggiungerà anche altre zone d'Italia.

La giornata di martedì 14 sarà nuvolosa in gran parte d'Italia e piovosa soprattutto al Nordest e nelle regioni centrali, mentre al Sud le piogge arriveranno più che altro in serata. Le piogge a tratti anche intense - spiega il meteorologo - interesseranno soprattutto le regioni tirreniche. La neve, invece, cadrà solo a quote piuttosto alte, cioè oltre i 1400-1600 metri, sulle zone alpine. Anche se, a detta dell'esperto, "i fiocchi sono destinati a scendere anche più in basso il giorno successivo".

Mercoledì 15, poi, il maltempo si sposterà anche verso sud e sarà accompagnato dall'irruzione di correnti fredde che provocheranno un calo termico non indifferente. "Sembrerà di tornare all'inverno", fa sapere Giuliacci. Che, poi, sulle piogge aggiunge: "Concentrate al Sud e nelle regioni adriatiche, saranno accompagnate da nevicate che sull'Appennino Centrale si spingeranno fino a quote relativamente basse per il periodo, con i fiocchi che imbiancheranno le montagne di Marche, Abruzzo e Molise oltre i 900-1000 metri. Il maltempo però si esaurirà rapidamente a fine giornata e già giovedì lascerà il posto al ritorno del sole in tutta Italia".