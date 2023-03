Meteo, bomba-Giuliacci sull'Italia: "Occhio ai prossimi 15 giorni"

16 marzo 2023 a

Il meteo ci riserverà delle importanti novità nei prossimi 15 giorni, quindi fino alla fine di marzo. Lo si legge sul sito di Mario Giuliacci: "Dopo la perturbazione che ha portato finalmente una buona quantità di pioggia nelle regioni del Nord, arriverà un nuovo anticiclone piuttosto corposo che interesserà soprattutto le regioni centro-meridionali".

Niente piogge, insomma. Non solo al Sud, ma anche al Nord. Tuttavia, "siccome è agli estremi avrà anomalie termiche meno marcate rispetto al Sud", si legge sul sito del meteorologo. E ancora: "Dopo il freddo deciso, le temperature torneranno a salire decisamente. Esse potranno portarsi fin sopra le medie, soprattutto -come già detto- al Meridione e sulle Isole maggiori. Come accade in questi casi, le temperature più alte risulteranno quelle lontane dal mare, ovvero in zone che non riescono a essere mitigate".

Infine, facendo riferimento alle proiezioni meteo a lungo termine, sul sito di Giuliacci si spiega: "Potrebbe arrivare una massa d'aria umida e instabile proprio sulle regioni nord-occidentali. Alcuni modelli però non riescono a inquadrarla in maniera precisa, anche perché manca diverso tempo. Stiamo parlando di una proiezione a 7-10 giorni, con possibile sfociamento a 15. Sappiamo bene che questo tipo di prodotti vanno utilizzati molto con cautela".