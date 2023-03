Napoli, il mistero del sottomarino davanti all'Italia: la foto virale

16 marzo 2023 a

a

a

Cosa ci faceva un sommergibile nel golfo di Napoli questa mattina? Se lo chiede Dagospia, che pubblica lo scatto di un sottomarino. E poi si domanda: "Era a disposizione dei tifosi dell'Eintracht Francoforte per fuggire rapidamente dopo aver messo a ferro e fuoco la città? Oppure è un sottomarino americano che monitora la situazione nel Mediterraneo?".

Qui la foto pubblicata da Dagospia

La seconda ipotesi, comunque, non è da escludere, visto che nell'ultimo periodo, come denunciato di recente dal Capo di Stato Maggiore della Marina italiana, Enrico Credendino, c'è stato un "aumento impressionante" della flotta russa nel Mediterraneo e nel Mar Nero, con "puntate verso lo Jonio": "Un livello così non si vedeva nemmeno ai tempi della guerra fredda. Il numero di navi russe aumentato non è una minaccia diretta al territorio nazionale ma aumenta la tensione e i russi hanno un atteggiamento aggressivo. Il rischio di incidente è possibile e quando c'è non si sa dove si può andare a finire". Gli Usa, dunque, potrebbero avere schierato le loro navi nella stessa area a scopo di monitoraggio.

Basti pensare che nei mesi scorsi gli Stati Uniti hanno schierato una portaerei a propulsione nucleare della Marina nel Mediterraneo. In quel caso l'imbarcazione stava prendendo parte alle esercitazioni congiunte con gli alleati Nato nell'Oceano Atlantico e nel Mar Mediterraneo.