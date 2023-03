Napoli, magnete sul contatore per azzerare le bollette: finisce malissimo

18 marzo 2023 a

Un trucco che non ha fatto risparmiare quanto sperava, quello messo in atto in provincia di Napoli. Qui, in zona Qualiano, un uomo è stato arrestato per aver posto un magnete sul contatore dell'energia elettrica. L'obiettivo era quello di ridurre la misurazione dei consumi. Peccato però che in compenso sia arrivata una multa salatissima: sei mila euro. A scoprire il marchingegno i carabinieri durante un normale servizio di controllo in una pescheria.

Quello messo in pratica altro non è che un vecchio trucco per risparmiare sulla bolletta, ma anche di un reato. L'operazione è infatti una manomissione illegale del contatore, ed è assimilabile ad un furto, e di conseguenza un reato penale. Con il magnete si blocca il funzionamento del trasformatore presente all'interno. Così ecco la saturazione del nucleo del trasformatore.

Non tutti i contatori si prestano. Molti, infatti, tra quelli a lettura remota, vantano dei sensori che segnalano le anomalie del campo magnetico. Insomma, meglio evitare di fare i furbi. Altrimenti oltre al costo delle bollette, toccherà pagare quello delle multe. Proprio come accaduto al furbetto di Napoli, finito in manetta e con una pesante accusa sulle spalle e un bel gruzzoletto da dover sborsare.