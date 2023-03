Pisa, carne halal macellata con animali vivi: la proposta horror del Pd

F.S. 22 marzo 2023 a

a

a

Nelle mense con tortura. Nelle scuole di Pisa – dove fortunatamente per i ragazzi e le loro famiglie è all’opposizione – il Pd vuole far servire carne macellata da animali vivi. Scatenando la protesta della Lega col suo deputato Edoardo Ziello. Si tratta di uno dei consueti atti barbari che però pretendono di far entrare nelle scuole italiane: ma davvero si può arrivare a tanta sfrontatezza nel nostro Paese? A comprendere che succede basta ascoltare.

Pollo, "non mangiatelo": il marchio che sparisce dagli scaffali | Guarda

Ad esempio, volete sapere come il Pd giustifica la straordinaria ideona? «Gli alunni di religione islamica che frequentano le scuole primarie a Pisa», ricorda Shkelzen Hasanaj, responsabile del partito per i rapporti con le comunità straniere «costituiscono il 10 per cento di tutti gli alunni della città ma, ancora oggi, non hanno la possibilità di usufruire del servizio Halal Food nelle mense scolastiche. Tante sono le segnalazioni dei genitori che chiedono l’attivazione di questo menù, poiché la religione islamica prevede solo il consumo di carne halal (non suina), la cui macellazione avviene con un metodo più rapido e più indolore possibile per gli animali». Detta così sembra quasi un atto di pietà per quelle povere bestie, ma le cose non stanno affatto così.

A spiegare di che si tratta in realtà è proprio l’on. Ziello su Facebook, dicendosi «disgustato». Il Pd di Pisa – denuncia il deputato leghi sta - vuole introdurre nei menù dei bambini delle scuole pisane la carne macellata con il metodo Halal. «Questo “metodo”, secondo la Sunna islamica, prevede che gli animali debbano essere coscienti al momento dell’uccisione attraverso la recisione della trachea e dell’esofago con l’inevitabile morte lenta e dolorosa causata dal dissanguamento completo. Una pratica totalmente barbarica, disumana, incivile e vigliacca che mi trova profondamente in disaccordo. Farò di tutto per evitarne l’introduzione, ma ho bisogno dell’aiuto di tutti. Ecco perché già da sabato al mercato di Pisa farò partire una raccolta firme contro questa follia da presentare al nostro sindaco».

Blitz nelle mense italiane: orrore a tavola, cosa mangiamo davvero

E c’è da scommettere che di sottoscrizioni ce ne saranno assai. A giudicare dai primissimi commenti social, la parola più gentile è «schifosi» all’indirizzo di chi ha avuto l’incredibile idea. Rispetto per i culti, ma pensare di macellare vivi gli animali – “coscienti”, in pratica senza stordirli, recita il loro credo - per servirli nelle mense scolastiche è davvero inaccettabile. Non è esattamente degno di un paese civile.