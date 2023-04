Don Antonello Sio, quella notte in mare... condannato: orrore in tribunale

28 aprile 2023 a

Antonello Sio era il parroco di Palestrina ed è stato condannato per molestie a quattro mesi. La sua vittima è un ragazzo che voleva farsi prete: è lo stesso giovane che aveva subito un abuso sessuale per il quale il sacerdote era già stato condannato a un anno e cinque mesi. Il Messaggero ha ricostruito la vita di Antonello Sio, che lontano dagli occhi dei fedeli non si faceva mancare droga, orge e prostituzione.

L’ultima sentenza ha condannato l’ex parroco a 4 mesi di carcere e al risarcimento dei danni da definire in sede civile. Tra novembre e dicembre 2019 l’uomo ha riempito di messaggi su tutti i social il giovane, che a un certo punto ha deciso di denunciarlo per stalking. Durante il processo il reato è stato riqualificato a molestie, dato che il tenore delle chat andava in quel senso. Prima ancora si era verificato un episodio molto spiacevole, per il quale l’ex parroco era già stato condannato.

Era agosto 2016 quando Antonello Sio aveva invitato il giovane, all’epoca 16enne, a fare un viaggio in Sardegna. Il ragazzo aveva manifestato l’intenzione di prendere i voti e l’ex parroco si è approfittato di lui: durante la notte in mare i due erano rimasti in cabina da soli e avevano consumato un rapporto sessuale.