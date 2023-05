Alluvione, non solo Emilia-Romagna: allerta anche in Piemonte

20 maggio 2023 a

a

a

Non solo Emilia-Romagna. Ora l'allerta meteo si sposta in Piemonte. La pioggia infatti non accenna a diminuire, tanto che è stata diramata l'allerta arancione per quanto riguarda il territorio della Città metropolitana per le valli alta Susa, Chisone e Pellice (oltre che per la pianura e per la valle Po nel Cuneese). Allerta gialla invece per le valli Orco, di Lanzo, bassa val Susa e Sangone, Chiusella e per il resto dell'area del territorio. Sono possibili esondazioni dei corsi d'acqua, con fenomeni diffusi in tutte le zone interessate dall'allerta arancione, locali allagamenti nelle zone interessate da allerta gialla, così come sono possibili su tutto il territorio frane e fenomeni di versante. Ma il peggioramento delle piogge avverrà tra sabato e domenica: nelle prossime ore verrà valutato se aprire una sala operativa.

Stando ai meteorologi domenica molte nuvole investiranno al mattino il Nord, con precipitazioni localmente anche intense sul Piemonte. Tra pomeriggio e sera ancora instabilità al Nord-Ovest con piogge sparse specie sulle Alpi, maggiori schiarite altrove. Tempo per lo più asciutto al Centro dove le instabilità aumenteranno con il passare della giornata e un generale miglioramento nel corso della serata. Piogge e acquazzoni diffusi anche al Sud e nelle isole.

I sindaci piemontesi già preparano i piani operativi per decidere come intervenire sul territorio. "Al momento la situazione in Piemonte non presenta criticità, ma alla luce di quanto sta avvenendo in Emilia Romagna abbiamo voluto agire d’anticipo e attivare fin da oggi il nostro sistema di emergenza per farci trovare pronti. Per questa ragione abbiamo deciso di aprire già da oggi la nostra sala operativa della Protezione civile che è presidiata 24 ore su 24", ha detto il presidente Alberto Cirio. In ogni caso la Regione invita i cittadini alla prudenza, a non intraprendere viaggi se non strettamente necessari.