Milano, 21enne rapisce bimbo di 2 anni: choc in piazza, chi la ferma

Domenica pomeriggio imprevedibile, quella vissuta in piazza Gae Aulenti a Milano. Una ragazza di 21 anni ha provato a rapire un bambino mentre giocava a poca distanza dai genitori. Decisivo l’intervento del padre, che si è subito reso conto di quanto stava accadendo ed è stato provvidenziale nel far desistere la donna, che stava provando ad allontanarsi con il bimbo di soli 2 anni. Poco dopo i carabinieri l’hanno bloccata e denunciata per sequestro di persona.

Secondo la ricostruzione del Giorno, i genitori del bimbo erano con un’amica di famiglia in un bar a comprare un gelato: nel frattempo i figli stavano giocando in piazza Gae Aulenti, con il padre del bimbo che li teneva sotto controllo a qualche metro di distanza. All’improvviso sono spuntate due donne, tra cui la 21enne di origini marocchine che si è avvicinata al bambino di 2 anni e ha iniziato a parlargli. Poi lo ha preso in braccio e si è incamminata verso la scala mobile che porta alla stazione Garibaldi.

Il padre ha subito realizzato quanto stava accadendo e ha gridato alla donna di lasciare il figlio. A quel punto la 21enne ha mollato il bambino e si è allontanata, con l’uomo che però l’ha seguita mentre era al telefono con il 112. Alla fine la donna è stata arrestata tra gli applausi dei presenti: stando ai primi accertamenti investigativi, la 21enne risulta avere precedenti per reati contro il patrimonio e problemi di natura psichiatrica.