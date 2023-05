Meteo, Giuliacci rivela: bomba di caldo sull'Italia, ecco quando

23 maggio 2023 a

È troppo presto per cantare vittoria. Il caldo del weekend è solo temporaneo. Come già ribadito quest'anno sarà un maggio particolare e come tale non mancheranno altre giornate di freddo e maltempo. Si ricomincia da mercoledì 24 maggio, dopo che la giornata di lunedì ha visto le temperature aumentare gradualmente raggiungendo anche i 28°C nella Pianura Padana e nelle aree interne del Centro, mentre nei giorni successivi non si escludono i 30°C al Nord e in città del Centro come Firenze.

Occhio però. Stando alle previsioni fornite dal team di Mario Giuliacci, le previsioni vanno prese con le pinze. Per i meteorologi si tratta di "una alta pressione granitica e non sarà in grado di garantire una stabilità duratura". Per questo, tra mercoledì 24 e giovedì 25 maggio una goccia fredda scenderà dal Nord Europa e innescherà temporali con conseguente abbassamento termico specialmente nelle regioni del settentrione.

I modelli però sono ottimisti e prevedono che, dopo questa parentesi, si ripresenterà una situazione di maggiore stabilità e un aumento delle temperature nel Nord e Centro Italia. Al contrario nelle regioni meridionali i valori termini non subiranno un nuovo innalzamento perché sarà presente ancora una certa dinamicità meteorologica.