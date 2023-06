Roma, inferno in zona Colli Aniene: brucia una palazzina, c'è un morto

02 giugno 2023 a

Sono almeno 7 i feriti e una vittima nell'incendio divampato a Roma, ma non si esclude che il bilancio possa salire. Il fuoco, infatti, si è diffuso in ben 7 piani di una palazzina in via D'onofrio, all'incrocio con Largo Nino Franchellucci, in zona Colli Aniene. Le persone coinvolte verranno dirottate sugli ospedali più vicini, il Sandro Pertini - che è poco distante dal luogo in cui sono scoppiate le fiamme - e gli ustionati al Centro Ustioni del Sant'Eugenio.

Stando alle prime ricostruzioni, nell'edificio si stavano svolgendo lavori di ristrutturazione. Sul posto i vigili del fuoco sono intervenuti con 4 veicoli di soccorso, due autobotti, due autoscale, carro teli, carro autoprotettori. Le squadre e i funzionari di servizio sono ancora nel luogo dell'incendio. "Salle 13:50 - si legge sul profilo Twitter dei soccorritori - sei squadre di vigili del fuoco al lavoro in zona Colli Aniene: le fiamme hanno coinvolto i ponteggi di un cantiere di un edificio di 8 piani. L’incendio ha raggiunto il 7º piano, operazioni in corso".

"Dalla strada mi é sembrato di sentire almeno due esplosioni", dice all'AGI una ragazza che al momento dell'incendio si trovava nei pressi della palazzina travolta dalle fiamme.