Meteo, Mario Giuliacci condanna l'Italia: "Palude barica", cosa sta per accadere

03 giugno 2023 a

a

a

La palude barica blocca l'estate. In vista, a livello europeo, non ci sono anticicloni africani invadenti. E la conseguenza è il maltempo. Nulla di cui preoccuparsi però. Per i meteorologi non è una situazione anomala. "L'Italia - si legge sul sito di Mario Giuliacci - è una sorta di terra di nessuno dove non vince né uno né l'altro. Siamo una terra di mezzo. E allora chi vince? Il ciclo diurno del temporale".

"Terra di nessuno": Giuliacci, la rivelazione choc: cosa si abbatte sull'Italia

Quasi ogni giorno tutte le regioni devono fare i conti con acquazzoni e temporali vari. In particolare le precipitazioni sono più frequenti sulle Alpi e sugli appennini, ma anche nelle alte pianure e in alcune zone del Centro e del Sud, abbastanza coinvolta dalle stabilità. Una situazione che rischia di accompagnarci per tutto giugno, caratterizzata da mattinate serene o poco nuvolose e poi peggioramenti repentini.

Grandine sul 2 giugno. Meteo? No, disastro: per chi "salterà" il ponte

Un tipo di tempo tipico del pattern meteo che stiamo vivendo e che non è destinato a cambiare. Il motivo? Gli anticicloni subtropicali e quello azzorriano che continuano a latitare. Continueranno, dunque, le correnti orientali, che in questa stagione portano diffusa instabilità e clima moderatamente gradevole. Per questo non c'è alcun eccesso di caldo e l'atmosfera è spesso instabile e vivace.