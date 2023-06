Ragno violino, la puntura scatena il terrore in una scuola a Roma: "Rischi enormi"

15 giugno 2023 a

a

a

È un ragno di modeste dimensioni e dall'aspetto apparentemente insignificante, ma estremamente pericoloso. Si tratta del Loxosceles rufescens, conosciuto anche come ragno violino, per via di una caratteristica macchia sul corpo, e sta gettando nel panico gli abitanti del Portuense, a Roma. Su Leggo, che aveva già lanciato l'allarme una settimana fa, si dà conto di una nuova puntura dell'insetto che ha messo in pericolo la vita di un genitore all'uscita dell’Istituto Colle La Salle, in via dell’Imbrecciato. Un uomo sulla quarantina, racconta Lorena Loiacono, era nel giardino della scuola, per prendere suo figlio che frequenta l‘istituto. Mentre aspettava è stato punto dal ragno violino. In pochi attimi si è tenuto il peggio: l’uomo ha rischiato lo choc anafilattico e si è salvato solo grazie all’intervento di un altro papà medico. Poteva finire, quindi, davvero male. Perché se è vero che nella maggior parte dei casi la puntura genera nel giro di poche ore una piaga, nei casi più gravi arriva anche lo choc anafilattico.

Punto da un calabrone, sviene e si spacca la testa: arriva il medico ma crolla per un infarto. Teramo, disgrazia assoluta

Adesso, riporta Leggo, si teme per i più piccoli: la richiesta che arriva dalle famiglie è di far pulire e controllare i giardini degli istituti scolastici, anche nei luoghi meno frequentati dagli alunni perché potrebbero comunque trasformarsi in tane pericolose. L’Istituto Colle La Salle ha deciso di avviare una disinfestazione del giardino per eliminare la sgradita presenza Anche le altre scuole del territorio sono in fibrillazione. Nel mirino ci sono parchi pubblici e cortili e giardini delle scuole, dove giocano i più piccoli.