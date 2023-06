Meteo, Mario Giuliacci: "Italia tra due fuochi", per 15 giorni accadrà di tutto

20 giugno 2023 a

Nelle prossime due settimane "l'Italia si troverà tra due fuochi (in tutti i sensi). Dapprima l'anticiclone africano che dovrebbe coinvolgerci a cominciare da oggi, martedì 20 giugno", spiega Mario Giuliacci sul suo sito di previsioni meteo. Che parla di una "ondata di calore moderata ma non lunga, poiché già si vede la fine per venerdì 23, solo che dovrebbe coinvolgere occasionalmente le regioni settentrionali. Altrove, un semplice ricambio d'aria e qualche grado in meno; caldo intenso quindi per 3 giorni."

Dopodiché, prosegue l'esperto, ci sarà una "rimonta dell'alta pressione delle Azzorre, che però sarà piuttosto tenace. Al Nord e sulle Alpi dovrebbe mettersi in condizioni di creare eventi di favonio. Questo potrebbe comportare un importante aumento delle temperature, anche se associate a tassi di umidità estremamente bassi e, al contempo, ventilazione moderata e quindi un clima decisamente sopportabile". Ma arriverà anche il maltempo?

Secondo Giuliacci, "giugno dovrebbe concludere senza più grandi perturbazioni" ma bisogna vedere "se questo stop delle piogge sia duraturo o meno. Per adesso non ci sono le possibilità nei prossimi 10 giorni di avere piovute generalizzate ed estese. Questo in realtà non sarebbe granché anomalo, poiché luglio e agosto sono i due mesi per eccellenza più stabili in Italia", conclude il meteorologo. "Risultano piovosi esclusivamente sulle Alpi e nelle vallate interne, mentre dal fiume Po in giù sono i due mesi più secchi. Anche quest'anno sarà così? Per adesso non ci sbilanciamo. Ma possiamo dire che le sorprese di sicuro non mancheranno".