Maturità, il messaggio del ministro Valditara: "Entusiasmo e responsabilità, voi valete"

"È un momento di passaggio. Con la maturità termina un percorso durato per la gran parte di voi 13 anni e inizia una fase nuova in cui venite proiettati completamente nel mondo degli adulti": così il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, in un video inviato ai ragazzi che da domani mattina affrontano la Maturità. "La vita è costituita da tanti esami e voi dovrete saperli affrontare con responsabilità, con maturità e con serenità - dice - ma è importante, è fondamentale che voi siate consapevoli della bellezza che avete dentro, della ricchezza che ognuno di voi ha dentro".

"Io ho incontrato tanti ragazzi in questi primi mesi - aggiunge il ministro - e voglio sfatare un mito, forse un pregiudizio: si dice che i ragazzi oggi siano tutti fragili, si parla del bullismo come un tema che sembrerebbe quasi caratterizzare tantissimi giovani e invece io ho incontrato ragazzi maturi, ragazzi pieni di voglia di farcela nella vita, ragazzi entusiasti e responsabili. Ho fatto delle bellissime esperienze: per esempio ho incontrato ragazzi che avevano avuto problemi con la giustizia, che erano stati bocciati più volte, e che poi si sono riscattati. E ho detto loro: Voi siete il mio orgoglio".

"Ricordatevi, ragazzi, ricordatevi quello che avete dentro di voi: sappiate individuare questa bellissima ricchezza, sappiate valorizzarla perché, ricordatevi sempre, voi valete tanto". Il ministro ha concluso il messaggio con un "ringraziamento particolare anche a tutti i vostri insegnanti, ai dirigenti scolastici, al personale della scuola, al grande senso di dedizione", perché "senza di loro questa maturità, come questa scuola, non sarebbe stata mai possibile".