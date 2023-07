Roma, sequestrati i cellulari dei ragazzi a bordo della Tesla

02 luglio 2023 a

Sono stati sequestrati dalla polizia locale di Roma Capitale i cellulari dei cinque ragazzi che erano a bordo del Suv Tesla che si è schiantato contromano, su via Laurentina, a Roma, contro un’autovettura provocando la morte di una donna. Al centro delle verifiche eventuali la possibilità che i ragazzi stessero filmando la corsa per postarla poi sui social network. Ipotesi questa al momento non certa. L’ incidente è in qualche modo simile a un altro schianto mortale avvenuto sempre poche settimane fa nella Capitale.

A Casalpalocco, infatti, un Suv Lamborghini aveva travolto una Smart uccidendo Manuel, un bimbo di 5 anni, e ferendo la mamma 29enne e la sorella di 4 anni. Insomma a quanto pare l'incidente su via Laurentina avrebbe punti in comune con quanto accaduto a Casalpaolocco. Adesso gli inquirenti dovranno ricostruire in modo esatto la dinamica dell'impatto. Le ipotesi sul tavolo sono quelle di una invasione di corsia con perdita di controllo dell'auto oppure si potrebbe trattare di un sorpasso azzardato che avrebbe poi messo la Tesla di fronte all'auto colpita in pieno e guidata dalla vittima. Anche dai cellulari sequestrati si cercherà di avere un quadro più chiaro su quanto accaduto. I 4 ragazzi a bordo del Suv ora si trovano in ospedale, ma nessuno è in gravi condizioni.