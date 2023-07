Cadore, il video-choc: l'auto della tedesca a folle velocità falcia la famiglia

09 luglio 2023 a

È fissata per lunedì 10 luglio l’udienza di convalida dell’arresto di Angelika Hutter, la 32enne tedesca che ha violentemente investito e ucciso tre persone che camminavano sul marciapiede. Un gesto folle che si è verificato lo scorso giovedì a Santo Stefano di Cadore, in provincia di Belluno. Non si esclude che la donna possa aver investito volontariamente le sue vittime: è stata definita un soggetto litigioso e un testimone l’ha vista discutere furiosamente prima di salire in macchina.

Di certo c’è che al momento dell’impatto viaggiava ad almeno 70 chilometri orari in un punto in cui il limite è di 50. La conferma è arrivata da un video che i carabinieri hanno acquisito dall’autofficina di Silvano Da Rina, il primo a trovarsi davanti la scena dell’investimento: le immagini mostrano l’Audi nera che sfreccia a grande velocità in un tratto rettilineo. Pochi secondi dopo si sentono i rumori del terribile impatto, con le vittime che sono state sbalzate di una trentina di metri.

Ad avvalorare la tesi del folle investimento volontario è anche il fatto che manca qualsiasi segno di frenata: in quel punto la strada è rettilinea e i militari, che hanno compiuto un altro sopralluogo per ulteriori verifiche, hanno accertato l’assenza di segni di sbandata prima del punto di impatto.