Cadore, famiglia sterminata? Choc: la pirata tedesca può già uscire dalla cella

09 luglio 2023 a

a

a

C’è grande interesse per l’udienza di convalida dell’arresto di Angelika Hutter. La 32enne tedesca sarà davanti al gip domani mattina, lunedì 10 luglio, a Belluno: non essendoci le aggravanti di alcol o droga, un’eventuale scarcerazione potrebbe non essere così remota, scrive La Stampa. L’accusa nei suoi confronti è di omicidio stradale plurimo, con gli inquirenti che stanno valutando la possibilità dell’investimento volontario: diversi dettagli fanno propendere per questa ipotesi, che però è ancora tutta da accertare.

In questo senso la Procura ci va con i piedi di piombo, mentre gli inquirenti sono al momento preoccupati di ottenere la conferma del carcere: la donna è senza fissa dimora, non avrebbe un posto dove andare per eventuali domiciliari e il fatto che sia una cittadina straniera aumenta il pericolo di fuga. Il suo avvocato chiederà la scarcerazione: “È stato un incidente - ha dichiarato - può capitare a chiunque. La mia assistita è distrutta, non vuole essere neanche aiutata”. Intanto è stato diffuso un video che mostra l’Audi della donna sfrecciare ad alta velocità su un rettilineo.

Pochi secondi più tardi si sente il rumore dell’impatto che è costato la vita a tre persone che stavano camminando sul marciapiede. Ad avvalorare l’ipotesi dell’investimento volontario è la testimonianza di una persona che sostiene di averla vista litigare prima di salire in macchina e ripartire sgommando. Inoltre sul luogo dell’incidente non ci sono segni di frenata né che fanno pensare a una perdita di controllo dell’auto.