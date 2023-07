Meteo, grandinate disastrose. Mario Giuliacci: ecco dove stanno per colpire

12 luglio 2023 a

L'Italia sta facendo i conti con una brutale ondata di calore, una fiammata dovuta all'anticiclone africano che sta facendo salire la temperatura a livelli insostenibili, con gravi disagi e rischi per la salute. Ma secondo Mario Giuliacci, presto, le cose potrebbero cambiare. Secondo il suo ultimo bollettino meteo, infatti, se il Sud dovrà continuare a fare i conti con temperature folli, oltre i 40 gradi, al Nord potrebbero arrivare violente grandinate.

Insomma, non necessariamente buone notizie, perché in questo contesto i fenomeni atmosferici rischiano di essere estremi. Tra oggi e domani, giovedì 13 luglio, spiega Giuliacci, "il vortice ciclonico che si trova tra l’Islanda, il Regno Unito e la Scandinava farà giungere una perturbazione che colpirà l’arco alpino e probabilmente anche qualche zona della Pianura Padana".

Nel dettaglio, aggiunge il colonnello, "si parla di grandinate con chicchi di grosse dimensioni e violenti colpi di vento. Questo porterà al Nord un calo delle temperature di qualche grado". Il timore, però, è per i danni che le grandinate potrebbero causare, così come già avvenuto nelle ultime ore in alcune zone del Varesotto.

I fenomeni violenti, però, dureranno solo pochi giorni: "Da domenica 16 luglio la pressione ritornerà ad aumentare al Nord e si manifesterà una nuova pulsazione dell’anticiclone africano. Le temperature saranno ancora più alte. Domenica si potranno toccare i 39-40°C non solo al Sud ma anche in città come Roma, Firenze, Bologna, Padova, Pavia, Mantova, Ferrara", conclude il bollettino di Mario Giuliacci.