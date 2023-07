Meteo, Mario Giuliacci sconvolto: "Le mappe sono impressionanti", cosa ci aspetta

13 luglio 2023 a

L’Italia intera è stata investita da una grande ondata di caldo, che ha comportato anche temperature attorno ai 40 gradi. Nelle ultime ore si sono però verificati alcuni temporali severi ma rapidi, che hanno interessato soprattutto il Nord Italia. Ciò ha comportato una breve tregua dal caldo asfissiante, che però è pronto a tornare ad essere dominante.

Grandinate disastrose, meteo-choc: Mario Giuliacci, ecco dove stanno per colpire

Stando a quanto riportato dal sito di Mario Giuliacci, la pausa sarà infatti “brevissima”, quantificabile in giusto un paio di giorni e “con un prezzo da pagare molto alto”. “Fenomeni meteorologici estremi di grande violenza e anche pericolosi - ha spiegato il team di Giuliacci - sono l'unica condizione per poter tornare a respirare”. Che cosa dobbiamo aspettarci per i prossimi giorni? “Purtroppo giungono notizie cattive - si legge - ci vuole dire addirittura pessime. Il break temporalesco dura fino a venerdì 14, poi dopo ritorna il caldo davvero molto intenso, anche per le regioni settentrionali.

Drastico crollo delle temperature: Giuliacci rivela il disastro dell'estate

Le mappe “sono impressionanti” e mostrano che il caldo rimarrà imperterrito: soltanto al Nord alcune regioni godranno di un po’ di refrigerio, ma tutte le altre non sentiranno praticamente nulla. “Luglio pertanto risulterà essere un mese estremo - è la chiosa del team di Giuliacci - iniziato con frescura e temporali violenti, continua tra caldo intenso e nubifragi severi”.