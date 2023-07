Aereo, turbolenze-record e paura ad alta quota? "Ecco cosa c'è dietro"

22 luglio 2023 a

"Stiamo entrando in una area di turbolenza. Vi preghiamo di tornare ai vostri posti e allacciare le cinture di sicurezza". Sempre più spesso chi viaggia in aereo sente questo tipo di annunci arrivare dalla cabina di comando e questo perché gli scossoni a cui è soggetto un aereo in volo sono sempre più frequenti. E lo saranno ancora di più per via del cambiamento del clima. Secondo uno studio dell'Università di Reading nel Regno Unito, infatti, la turbolenza dell'aria limpida, più frequente ad alta quota, potrebbe triplicare entro la fine del secolo.

I ricercatori analizzando il traffico aereo sul Nord Atlantico, una delle rotte più trafficate al mondo, hanno registrato che la durata totale annua delle turbolenze gravi (leggere, moderate, severe ed estreme) negli ultimi 40 anni è cresciuta del 55% passando da 17,7 ore nel 1979 a 24,7 nel 2020. "Dopo la ripresa dei voli, dopo la pandemia si è notato un aumento delle turbolenze in quota", sostengono molti piloti confermando quanto riporta lo studio: "in piena estate è molto comune avere forti turbolenze, soprattutto dopo le tre del pomeriggio, in contemporanea alle temperature più alte", ma "nei prossimi anni aumenterà il numero di voli con turbolenze impreviste con rischi di lesioni ai passeggeri senza cinture di sicurezza". Certo non incidenti mortali anche perché gli aerei sono progettati per resistere a condizioni molto critiche e i margini di sicurezza sono sempre di più ampi, ma le compagnie aeree sono in allarme: negli Stati Uniti si spendono tra i 150 e i 500 milioni di dollari per riparare i velivoli dai danni delle turbolenze.