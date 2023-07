Meteo, ciclone Circe in arrivo: crolli termici e nubifragi, ecco dove

31 luglio 2023 a

Ciclone Circe in arrivo in Italia: nei prossimi giorni potremo salutare il caldo afoso e le temperature sopra i 40 gradi. Già il prossimo weekend, infatti, l'estate si trasformerà in autunno, con piogge e cali termici anche di 10 gradi. Dunque, sarà solo fino a mercoledì 2 agosto che il tempo sarà stabile quasi ovunque, con tanto di cieli sereni e 40 gradi possibili ancora in Sicilia.

Poi il ribaltone. L'anticiclone delle Azzorre, come spiega 3BMeteo, sarà la causa indiretta dell'instabilità attesa su diverse regioni: "La cellula di alta pressione tenderà a ritirarsi dall'Europa centro occidentale per puntare verso l'Islanda, ciò consentirà ad una massa di aria fredda di matrice groenlandese-scandinava di scivolare verso il Mare del Nord e formare una profonda depressione che alla fine coinvolgerà anche l'Italia".

Nei prossimi giorni, comunque, il nostro Paese vivrà due fasi: una che va dal 31 luglio al 3 agosto e un'altra che invece va dal 4 al 6 agosto. Martedì 1 agosto ci saranno molti temporali nelle regioni settentrionali accompagnati da temperature più basse al Nord. Una instabilità simile è attesa, sempre al Nord, anche giovedì 3 agosto, con nuovi forti temporali tra la Lombardia e il Triveneto. Nel frattempo si raggiungerà il picco di caldo africano soprattutto al Centro e al Nord con temperature fino a 38 gradi.

I temporali proseguiranno al Nord anche nei giorni successivi. Poi da sabato 5 agosto toccherà anche alle regioni centrali e meridionali. Le temperature invece inizieranno a diminuire dopo il picco termico del 4 agosto al Sud. In ogni caso, entro il weekend i valori scenderanno sotto la media ovunque.