Viterbo, Benedetta scompare a 12 anni dal centro estivo: mistero assoluto

Sono ancora in corso le ricerche da parte della polizia per ritrovare Benedetta Cristofani, la ragazzina di 12 anni scomparsa lo scorso 4 agosto dal centro estivo che frequentava a Tarquinia, in provincia di Viterbo. Smentita dunque la notizia del ritrovamento che si era diffusa nelle scorse ore. A quanto si apprende la ragazza si sarebbe allontanata autonomamente e non si esclude la possibilità che abbia incontrato qualche conoscente.

Gli investigatori si starebbero concentrando sul telefono della ragazzina per ricostruire la dinamica della sua scomparsa. Cellulare che, Benedetta avrebbe lasciato nella casa-famiglia prima di allontanarsi.

"Torna a casa ti prego. Papà non vive senza di te", scrive disperato in un messaggio condivisio sui social il padre, Roberto. E ancora: "Per favore, se vedete mia figlia Benedetta contattate immediatamente le forze dell’ordine", dice all'agenzia di stampa Agi il padre della minorenne.

Benedetta ha i capelli castani e gli occhi marroni mentre non è ancora stata divulgata la descrizione di come fosse vestita. Chiunque avesse informazioni è pregato di contattare il Numero Unico delle Emergenze 112 oppure il 3358445356, il numero fornito da Roberto Cristofani, padre della ragazza. Quello che tutti si augurano è che Benedetta stia bene, che si trovi magari a casa di una amica e che presto si metterà in contatto con il padre.