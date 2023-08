Meteo, ciclone Poppea "memorabile": estate addio, le zone a rischio

25 agosto 2023 a

Il ciclone Poppea, che nei prossimi giorni manderà via l'anticiclone responsabile del caldo estremo, non solo porterà con sé un clima più fresco ma sarà "memorabile" nei suoi effetti. Lo sostengono gli esperti de ilmeteo.it: "Poppea provocherà una vera e propria rottura dell'Estate e il suo passaggio sarà foriero di temporali violenti, grandine e anche di un brusco crollo delle temperature".

Il passaggio dal caldo al freddo dovrebbe avvenire lunedì 28 agosto. Anche se in alcune zone, soprattutto nelle regioni del Nord-ovest, potrebbe avvenire anche in questo fine settimana. Tra domenica 27 e lunedì 28 agosto "ci sarà la vera svolta. L'attività temporalesca sarà infatti sempre più diffusa e intensa, estendendosi prima a tutto il Nord, poi anche a gran parte del Centro", spiegano gli esperti. Che poi mettono in guardia sull'incontro tra aria calda e aria fredda, che potrebbe aumentare le possibilità di "temporali violenti, con elevato rischio di episodi di grandine (anche di grossa dimensione) e nubifragi".

Con l'arrivo di Poppea crolleranno anche le temperature, che scenderanno di oltre 15 gradi soprattutto al Nord: "Un vero e proprio tracollo, che ci traghetterà da un'estate rovente ad una sorta di inizio Autunno in sole poche ore". In alcune zone, però, l'anticiclone africano Nerone "potrebbe continuare a dominare la scena, specie al Sud".