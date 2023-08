Sirolo, lite choc per mancata precedenza: 23enne ucciso a colpi di fiocina

Foto: Lapresse

Choc a Sirolo, in provincia di Ancona, dove un ragazzo di 23 è stato ucciso a colpi di fiocina. È successo nel pomeriggio in via Cilea. Stando a una prima ricostruzione dei fatti, all'origine della follia un diverbio tra due automobilisti per una mancata precedenza. La vittima era in auto con un amico, l'aggressore in un'altra macchina. Quest'ultimo a un certo punto avrebbe tirato fuori un fucile da sub e avrebbe colpito l'altro automobilista con una fiocina per poi darsi alla fuga. Il colpo non avrebbe dato scampo al 23enne, che quindi sarebbe morto sul colpo, tra l'incredulità della gente presente in strada in quel momento.

L'auto in fuga sarebbe una Polo bianca. Secondo i carabinieri, che stanno indagando sull'omicidio, i motivi del gesto sarebbero futili: il litigio sarebbe iniziato perchè a bordo dell'auto dell'uomo che poi ha sparato, qualcuno si sarebbe lamentato della macchina che gli stava davanti perché pare che andasse piano. Dietro ancora c'era una terza auto con dei ragazzi che hanno preso le difese del guidatore della prima auto. A un certo punto tutti sarebbero scesi dalle loro macchine e l'uomo avrebbe sparato con la fiocina. Intanto nella zona i carabinieri hanno istituto dei posti di blocco per individuare e bloccare l'auto in fuga.