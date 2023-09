Anpi, perché i partigiani non sono proprietari né della storia né della verità

21 settembre 2023 a

L'Anpi ha da sempre il "monopolio della Resistenza", si è "autoinvestita" quale "guardiana" non solo della Resistenza, ma anche "della storia, della Costituzione, della legalità, dei diritti, e di tutto quello che può supportare o essere supportato dalle sinistre e dalle affinità elettive", scrive Marco Patricelli in un articolo pubblicato su Libero. In particolare, l'Anpi dal 2014 è entrata nelle scuole "con un accordo col governo per portare il verbo dei partigiani che quasi non ci sono più, e in regime di monopolio, per spiegare" e "insorgere nella caccia ai fantasmi dei fascismi che ne giustificano l’esistenza statutaria". Ora i partigiani insorgono perché il ministro Giuseppe Valditara vuole aprire quel protocollo al pluralismo.