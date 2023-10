Roma, corteo pro-Palestina: studenti lanciano fumogeni e uova contro la polizia

13 ottobre 2023 a

Tensioni tra studenti e polizia al corteo pro-Palestina organizzato a Roma. I manifestanti avrebbero deviato il percorso concordato con la Questura, da piazzale Aldo Moro fino ai giardini di piazza Vittorio, e avrebbero lanciato fumogeni e uova contro le forze dell'ordine. Il corteo è partito alle 16.15 al grido “Siamo tutti antifascisti” e ha visto coinvolti collettivi studenteschi di licei e università, tra cui Cambiare Rotta, già coinvolto nelle proteste per il caro affitti alla Sapienza, e il gruppo Osa.

Gli studenti pro-Palestina avrebbero anche tentato di forzare il blocco degli agenti, che impediva al corteo di proseguire verso piazza Vittorio, dove alle 18 è in programma un sit in di sostegno alla Palestina. Non sarebbero mancate, poi, alcune cariche con manganellate della polizia sui manifestanti. Dopo il fitto il lancio di fumogeni, le forze dell'ordine hanno rafforzato lo schieramento con altri due blindati.

Oggi, nel giorno in cui Hamas ha invitato il mondo arabo a partecipare al "venerdì della rabbia", Roma non è l'unica città italiana dove sono state organizzate manifestazione in sostegno della Palestina. A Napoli, per esempio, è stato organizzato un corteo da piazza Garibaldi alle 16.30 per la "Palestina libera" a cui parteciperà anche la comunità islamica. A Bologna e Torino, si sono tenute mercoledì due manifestazioni, a cui hanno preso parte collettivi studenteschi, gruppi, associazioni, cittadini e sindacati di base. A Torino, l'iniziativa si è svolta in piazza Foroni, organizzata da Progetto Palestina e Bds Italia, movimento per i diritti del popolo palestinese. Domani, invece, sono in programma delle manifestazioni alle 15.30 in piazza San Babila a Milano e alle 18 a Firenze. A Bari, i collettivi studenteschi Osa e Cambiare rotta scenderanno in piazza Cesare Battisti alle 16, per manifestare la propria vicinanza al popolo palestinese.