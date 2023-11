Supermercati intelligenti, l'esperimento a Trento? Ecco che fine faremo

04 novembre 2023 a

a

a

La prima impressione sul supermercato cashierless è che sia una figata. Niente più code alle casse o al banco salumi, tutto viene gestito da un’intelligenza artificiale che identifica tutti gli articoli che vengono aggiunti o rimossi al carrello e poi elabora il totale da pagare e mette a disposizione vari metodi di pagamento quando arriva il momento di uscire dal punto vendita. A Trento, in piazza Santa Maria, ha aperto i battenti un supermercato di questo tipo, senza casse né cassieri, ed è il primo dell’intera regione. I clienti possono fare la spesa senza doversi preoccupare di nulla, se non di pagare una volta finito, senza dover passare da alcuna interazione umana. Giordano Teodoldi spiega perché in realtà quello che sembra un grande passo verso un futuro migliore in realtà apre una questione problematica: in questo modo si uccide la socialità.

Registrati gratuitamente qui e leggi l'articolo integrale di Giordano Teodoldi