Roma, svastiche e minacce nel quartiere ebraico: le immagini del raid

Choc a Roma: sui muri del quartiere ebraico e in alcune zone di Trastevere sono comparsi graffiti e minacce inquietanti. In un caso, per esempio, sono state disegnate con una bomboletta spray di colore nero la Stella di David, il segno uguale e la svastica nazista. Le scritte sono apparse in piazza di Monte Savello, in via di Monte Savello e in piazza delle Cinque Scole, a poca distanza dal Tempio Maggiore della Capitale. Su questi graffiti indagano ora i carabinieri. Non si tratta del primo episodio di questo tipo: già nei giorni scorsi quattro pietre d'inciampo erano state sfregiate e annerite nella zona del ghetto: si tratta delle pietre poste in ricordo di alcuni ex deportati nei campi di concentramento.

La segnalazione è arrivata direttamente al Comune di Roma, che sta facendo rimuovere le scritte. L'episodio, però, ha turbato e preoccupato la comunità ebraica. "Dopo i tragici eventi del 7 ottobre in Israele, con le barbarie compiute da Hamas in danno di civili israeliani, assistiamo altresì a un rigurgito di gravi episodi di antisemitismo in Italia, in tutta Europa e anche negli Stati Uniti - denuncia Alessandro Luzon, assessore ai Rapporti Istituzionali della Comunità ebraica di Roma -. Eventi come questi destano sconcerto, enorme preoccupazione e riportano alla mente il periodo delle persecuzioni razziali: proprio oggi ricordiamo quando l'odio antisemita si manifestò con tutta la sua forza, tra il 9 e il 10 novembre del 1938, nella 'notte dei cristalli'".