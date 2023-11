Filippo Turetta "ragazzo modello": lo sfregio a Giulia, chi pubblica questo orrore

20 novembre 2023 a

Ancora polemiche sul caso del terribile omicidio di Giulia Cecchettin. Come è noto Filippo Turetta è stato catturato in Germania sull'autostrada che collega Berlino a Monaco di Baviera. Rimasto senza soldi e senza benzina, il 22enne, dopo un controllo da parte della polizia stradale tedesca è stato ammanettato e portato in commissariato. Ora si trova nel carcere di Halle in attesa di estradizione. Nei giorni scorsi, mentre si cercava ancora la povera Giulia, i genitori del ragazzo e oggi anche il suo avvocato d'ufficio avevano parlato di un "ragazzo modello".

Poi, dopo il ritrovamento del cadavere di Giulia, questa etichetta che per tutta la settimana scorsa ha accompagnato Filippo Turetta è diventata un vero e proprio boomerang. E così ora dopo la morte di Giulia e l'arresto di Turetta è sbarcata anche su Facebook. Infatti alcuni ignoti hanno aperto una pagina sui social con questo nome: "Filippo Turetta ragazzo modello". Nel sotto-testo del profilo si legge: "Per confutare le illazioni su un bravo ragazzo vittima del pressapochismo dei media".

L'ultimo gesto choc che accompagna questa tristissima vicenda che ha sconvolto il Paese. Finora sono pochi i post pubblicati e sono tutti indirizzati al garantismo. Questo uno dei messaggi postati sulla pagina che si riferisce alla richiesta di estradizione dalla Germania all'Italia e la richiesta da parte di Turetta di essere portato in Italia: "Non significa 'confessare' - precisa chi ha pubblicato il post - significa voler tornare in Italia al più presto per chiarire la propria posizione non avendo nulla da nascondere". Insomma parole che hanno acceso le polemiche sui social e che suonano come l'ultima agghiacciante beffa per una famiglia, quella di Giulia Cecchettin che sta affrontando un dolore indicibile. Un padre che ha perso una figlia, una ragazza che ha perso la sorella per colpa di una mano assassina.