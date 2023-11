Giulia Cecchettin, perché dobbiamo evitare il lockdown dei sentimenti

23 novembre 2023 a

Non dobbiamo smettere di vivere e di vivere in modo umano. L'omicidio di Giulia Cecchettin ha sconvolto l'intero Paese e ha messo tutti davanti ad interrogativi drammatici: come si può evitare che l'ennesimo appuntamento "chiarificatore" non sfoci in una furia omicida? Quando ci sono dei segnali chiari non c'è più nulla da chiarire: bisogna evitare di andare. Ma Daniele Capezzone in un commento su Libero ci mette in guardia dal lockdown dei sentimenti.