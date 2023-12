Covid, nuovo allarme sul vaccino: gli effetti a tre mesi

02 dicembre 2023 a

a

a

Brutte notizie per tutti quelli che di fronte al fatto che siamo investiti da una nuova ondata di Covid fanno spallucce convinti che le dosi di vaccino fatte siano sufficienti per evitare la morte e pure il ricovero in ospedale. Si legge sulla Stampa infatti che uno studio europeo sostiene che il timer dei vaccini fa suonare l'allarme dopo soli tre mesi, passati i quali crolla la copertura. A rivelarlo è l'Ecdc, il Centro europeo per la prevenzione delle malattie. Numeri allarmanti, che non devono però spingere a ritrarre il braccio, ma al contrario a convincere gli ultraottantenni a mantenere alta la copertura con richiami ripetuti periodicamente.

Lo studio, spiega la Stampa, è stato condotto sulla popolazione over 50 di sei Paesi europei. L'efficacia iniziale della terza dose rispetto al rischio di ospedalizzazione è stata di circa il 50% ma l'effetto è nettamente diminuito dopo 12 settimane per diventare quasi nullo dopo 24, con stime di efficacia tra il 13 e il 17%. Percentuali di protezione più o meno simili si sono rilevate anche per la mortalità. Con la quarta dose la protezione subito dopo la somministrazione sale tra il 76-79% contro il rischio di ricovero e al 76-85% contro quello di morte. Ma dopo 12 settimane la copertura già cala tra il 33 e il 49% contro il pericolo di ricoverarsi e tra il 50 e il 63% contro il decesso. Percentuali che scendono ancora di più per gli ultraottantenni.

L'efficacia della quinta dose è stata invece testata solo tra gli anziani in Portogallo e Belgio. Poco dopo la puntura l'efficacia rispetto alla ospedalizzazione è risultata pari al 72%, per scendere quasi a zero dopo circa tre mesi (12 settimane). La barriera protettiva del vaccino rispetto al pericolo di morte arrivati alla quinta dose è stata inizialmente del 64% ma tra le 12 e le 24 settimane è andata rapidamente calando fino a scendere a un quasi insignificante 3%.

"Rifiutiamo le trasfusioni", pioggia di esposti: caos negli ospedali italiani

Se l'Ecdc conclude l'indagine invitando i grandi anziani a vaccinarsi con più frequenza, in Italia sia loro sia i fragili in genere si tengono sempre più alla larga dal nuovo antidoto. Si legge su La Stampa che al 30 novembre è stata finalmente superata la soglia del milione di somministrazioni sulle 20 milioni che si sarebbero dovute fare, ma nell'ultima settimana le vaccinazioni invece di accelerare sono ancora calate da 191 mila a 167 mila. Ma a preoccupare sono i decessi (291, più 23,8%) e le ospedalizzazioni, con il tasso di occupazione dei letti nei reparti ordinari passato in soli sette giorni dal 7,7 al 9,2%, mentre quello delle terapie intensive è salito dall'1,5 all'1,9%. Continuando di questo passo sotto Natale solo per il Covid potremo finire per avere almeno il 15% dei letti nei reparti di medicina occupati da pazienti che richiedono anche l'isolamento. E se a questi si aggiungeranno, come avviene ogni anno, anche quelli dell'influenza ancora poco in circolazione, ecco che diventerebbe reale il rischio stress per gli ospedali.