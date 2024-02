Catania, il fidanzato della ragazzina stuprata picchiato e costretto a guardare

04 febbraio 2024 a

Lo stupro di Catania è un vero e proprio orrore. I Carabinieri hanno dato esecuzione a provvedimenti di fermo di indiziato di delitto nei confronti di 7 cittadini stranieri di nazionalità egiziana, 4 maggiorenni e 3 minorenni, per i quali sussistono gravi indizi di colpevolezza per il reato di violenza sessuale di gruppo nei confronti di una minore di 13 anni. I fatti da cui traggono origine i provvedimenti precautelari si sarebbero verificati nella serata del 30 gennaio scorso, alle ore 19.30 circa, all’interno della centralissima Villa Bellini di Catania. In particolare una coppia di fidanzatini del posto, entrambi minorenni, lui di 17 anni e lei di 13 anni, mentre si trovavano nei pressi dei bagni pubblici del parco comunale, sarebbe stata accerchiata da diversi giovani extracomunitari che avrebbero da subito iniziato ad importunare la ragazza, palpeggiandola anche nelle parti intime.

A questo punto, nonostante i due fidanzati avessero cercato di opporsi all’aggressione e di allontanarsi, la situazione nel giro di pochi istanti sarebbe purtroppo degenerata. La coppia sarebbe stata fisicamente bloccata dal branco che l’avrebbe trascinata fino dentro i vicini bagni pubblici, impedendogli alcuna possibilità di fuga. A questo punto il gruppo di extracomunitari si sarebbe diviso, con una parte che avrebbe tenuto fermo e percosso il fidanzatino di 17 anni, costringendolo ad assistere impotente agli abusi, mentre un’altra avrebbe spinto all’interno dei gabinetti la giovane, che sarebbe stata poi a turno violentata da due ragazzi del gruppo mentre gli altri avrebbero fatto la spola assistendo alla scena da sopra il muro divisorio della toilette. Solo in seguito, dopo il secondo abuso, la 13enne, in preda al panico e benché dolorante, avrebbe trovato la forza di divincolarsi dal suo aguzzino e di fuggire insieme al fidanzato, raggiungendo la frequentatissima via Etnea per chiedere aiuto. Una storia terribile che ricorda quella di Palermo dove una ragazza, di sera, da sola, è stata stuprata da un gruppo di ragazzi.