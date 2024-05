Roma, 19enne perde il controllo dell'auto e falcia due uomini: un morto

25 maggio 2024 a

Ancora morti e sangue sulle strade di Roma. In questo caso un investimento, avvenuto nella tarda serata di sabato 24 maggio, in via Suor Maria Mazzarello, in zona Tuscolano. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, una ragazza di 19 anni ha perso il controllo dell'auto di cui era alla guida, finendo col falciare due persone a bordo strada.

Un uomo di 65 anni è morto sul colpo. Un 61enne, invece, è stato trasportato in codice rosso in ospedale, ma non sarebbe in pericolo di vita. In corso le indagini della polizia locale, al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto.

Secondo quanto si è appreso, a bordo dell'auto che ha travolto le due persone, c'era soltanto la conducente, che non è rimasta ferita ma è stata portata in ospedale per gli accertamenti su stato alcolemico e tossicologico. La vettura è stata posta sotto sequestro, come sempre in queste occasioni.