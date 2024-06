Scontrino pazzo, quanto ha speso per sdraio e ombrellone a Ostia

30 giugno 2024 a

a

a

Comincia la stagione estiva e pure gli scontrini pazzi. "A differenza di tanti io ci metto nome e cognome. Poi scrivo qui perché se sapessi a chi dirlo di persona glielo direi proprio volentieri che è una vergogna. Questo è quello che ho speso per andare in piscina allo Stabilimento Venezia. Due adulti e due bambini. Faccio una premessa: le due sdraio non te le danno sempre ma sempre dieci euro a bambino devi pagare".

Ecco dunque lo scontrino folle pubblicato su un gruppo Facebook da un utente che ha scatenato il popolo social. La "vittima" infatti ha pagato allo Stabilimento Venezia di Ostia 72 euro per gli ingressi in piscina di due adulti e due bambini, due ombrelloni e un lettino.

Su La Repubblica il titolare dello stabilimento, Ruggero Barbadoro, si difende così: “Secondo me il prezzo è giusto, l’importante è che sia tutto pubblicato così i bagnanti possono scegliere e decidere, io metto il cartello sotto la cassa così sono visibili a tutti facilmente".

Scontrino troppo caro, le tira il caffè in faccia e la barista gli sfascia l'auto | Video

Del resto il "Venezia" è uno degli stabilimenti più prestigiosi di Ostia: offre spa e un abbonamento stagionale che può arrivare a una cifra tra 3 e i 4mila euro.

Quelli che conoscono bene la zona sono divisi tra chi dà ragione al titolare e invece si schiera dalla parte del cliente.