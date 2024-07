Autovelox-truffa e cittadini derubati: ecco quali sono le città che hanno guadagnato di più

30 luglio 2024 a

a

a

Per carità, viva gli autovelox, quando servono per ridurre gli incidenti e salvare vite umane. Però c’è un però. Succede, purtroppo sempre più spesso, come dimostrano anche le ultime cronache giudiziarie, che alcuni comuni vadano oltre l’esigenza della sicurezza stradale. E, sotto sotto, utilizzino i dispositivi di rilevazione della velocità come bancomat.

Per fare cassa. E per garantirsi un flusso di denaro corrente necessario a far quadrare i bilanci comunali. Di contro, gli automobilisti si trovano spesso a pagare una tassa occulta. Per limiti di velocità a volte insensati e infranti di poche decine di chilometri orari.

Ma quali sono i comuni che incassano di più da multe e sanzioni? C’è uno studio fatto qualche mese fa dall’osservatorio di Facile.it, che ha elaborato un’analisi basata sui dati del Siope (sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici). (...)

Clicca qui, registrati gratuitamente a www.liberoquotidiano.it e leggi l'articolo di Salvatore Dama