Roma, bimba di 10 mesi trovata morta in casa: aperta una inchiesta

Avrebbe compiuto un anno di vita il prossimo 23 settembre la piccola bimba deceduta in casa a causa di un arresto cardiaco. La tragedia è avvenuta a Centocelle, in un condominio in via Gerani. A trovarla senza vita sono stati i genitori della bimba. I due hanno così dato l'allarme al 112.

Sul posto gli agenti di Polizia del Prenestino hanno trovato l'abitazione completamente a soqquadro. La piccola bimba era attaccata a una macchina che, per problemi di salute pregressi, allertava le autorità nel caso in cui la situazione peggiorasse. E purtroppo le sue condizioni sono precipitosamente peggiorate. Per la piccola, infatti, non c'è stato nulla da fare, inutili sono stati anche i tentativi di rianimarla. Il corpo della piccola bambina è stato messo a disposizione dell'autorità giudiziaria; l'autopsia verrà eseguita al Policlinico di Tor Vergata. Sulla morte della bambina romana è stata aperta una inchiesta.