Il vegano antisemita e il video che dice tutto quello che i proPal pensano

04 novembre 2024

C’è una scena che ieri ha scandalizzato tutti, solo che molti hanno finto di non vedersi ritratti allo specchio. Perché peggio dell’antisemitismo nostalgicamente belluino c’è solo l’antisemitismo subdolamente riluttante, peggio della bestialità dichiarata c’è solo l’ipocrisia sottaciuta.