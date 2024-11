Morto investito da tre auto contemporaneamente: Sardegna sotto choc

14 novembre 2024 a

È stato travolto da tre auto ed è morto mentre stava attraversando la statale 197 nel Sud Sardegna. Un uomo non ancora identificato perché privo di documenti è stato investito da un pickup mentre stava attraversando, all’altezza del chilometro 26, ed è stato sbalzato in mezzo alla strada. In quel momento sono arrivati altri due veicoli che lo hanno colpito. Un’auto, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, ha proseguito la corsa, mentre il conducente dell’altra si è fermato per chiamare i soccorsi.

L’arrivo del 118 è stato rapido, ma per l’uomo investito da tre auto non c’era più niente da fare. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Furtei che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica. Nel frattempo proseguono gli accertamenti per identificare la vittima e l’automobilista che si è allontanato senza prestare soccorso.