Morte dell'agente Kudin, il dolore di Salvini: "Che tragedia, una preghiera per lui"

Era in servizio al commissariato Primavalle Amar Kudin, il poliziotto morto nella notte a Roma nello schianto fra volanti. Nato in Croazia, era arrivato giovanissimo in Italia dove a Treviso aveva scoperto il rugby. Attualmente giocava nel Civitavecchia Rugby, in passato aveva militato anche nelle Fiamme Oro. La notizia della sua scomparsa ha sconvolto anche il mondo della politica.

Primo tra tutti a commentare è Matteo Salvini: "Che tragedia. Una preghiera per l'agente Kudin. Originario di Treviso, era arrivato giovanissimo dalla Croazia e faceva parte delle Fiamme Oro Rugby. La scorsa estate era passato ai servizi operativi. Il nostro abbraccio va alla sua famiglia e all'intero corpo della Polizia di Stato, con un augurio di pronta guarigione ai colleghi rimasti feriti nell'incidente".

Intanto sono ancora in corso le indagini per capire l'esatta dinamica dell'incidente. Al momento quello che è certo è che intorno alle ore 5 in via dell'Acquedotto del Peschiera, all'incrocio con viale dei Monfortani, due volanti della Polizia di Stato si sono scontrate. Una delle due auto si è poi ribaltata causando, oltre la morte del 32enne, il ferimento di altri tre agenti. Immediatamente è stato chiuso viale dei Monfortani, tra via dell’Acquedotto del Peschiera e via Trionfale, direzione Torrevecchia. Chiusa anche via dell’Acquedotto del Peschiera, tra viale dei Monfortani e via della Pineta sacchetti, direzione centro.