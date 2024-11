Un nuovo weekend di passione

29 novembre 2024 a

a

a

E così siamo arrivati al venerdì di passione degli italiani. Una passione scritta minuscola, che non ha nulla di sacro: solo disagi e molte imprecazioni. Suscita rabbia il fatto che il signor Landini e il suo sodale Bombardieri abbiano deciso di speculare cinicamente sulla pelle delle persone, con la deliberata strategia di fare male ai cittadini, ridotti a veri e propri ostaggi. Sempre di venerdì peraltro: guarda caso, lo sciopero deve pure allungare il weekend.

E la rabbia di chi rimarrà bloccato dalla prepotenza altrui può solo crescere se poi, dopo un mese di ultimatum e minacce, uno si chiede: ma alla fine che vuole la Cgil? Che cerca la Uil? Dopo anni trascorsi allineati e coperti (per non dire: accucciati) quando a Palazzo Chigi regnavano i governi tecnoprogressisti, all’arrivo di Giorgia Meloni i due gattini sindacali si sono trasformati in tigri ruggenti.