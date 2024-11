Meteo, Mario Giuliacci: "In arrivo la goccia fredda polare", quando arriva la neve

29 novembre 2024 a

Preparatevi al freddo. Con la fine di novembre e gli inizi di dicembre, non mancheranno "tre piovose perturbazioni". Stando alle previsioni di Mario Giuliacci, il Paese sarà attraversato da forti precipitazioni, freddo e anche neve su ampie zone. Attraverso un video diffuso su YouTube, il meteorologo cerchia due date: quella di giovedì 28 novembre e quella di domenica 1 dicembre.

Per quei due giorni è previsto "un vortice di bassa pressione colmo di aria fredda polare che si è isolato dal contesto della corrente occidentale". Tradotto in termini meteorologici ci sarà una "goccia fredda", che raggiungerà i Balcani e poi "alla fine di venerdì si sposterà sull'Italia centrale e tra sabato e domenica raggiungerà anche il Sud". Le conseguenze? Presto detto: piogge sulle regioni meridionale e "addirittura nevicate oltre i 500 metri su Marche, Abruzzo e Molise".

In questa fase caratterizzata dai gelidi venti orientali "farà freddo ovunque". E dicembre non sarà da meno. È attesa una seconda fase tra il 3 e 4 di dicembre caratterizzata da una perturbazione che dal sud della Francia raggiungerà l'Italia coinvolgendo in particolare il Centro Sud e con debole nevicate oltre i mille metri sulle Alpi di confine. Poi "tra il 6 e il 10 di dicembre una terza fase, un'altra perturbazione atlantica" in arrivo dalla Germania che però porterà piogge solo al Centro Sud. Riassumendo, spiega il meteorologo, al Nord il freddo pungerà fino al 10 dicembre.