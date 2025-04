Roma, esecuzione in strada al Pigneto: colpi di pistola alla testa, chi sono i 2 morti

Far west a Roma e grande paura al Pigneto: lunedì sera, intorno alle 23, un uomo e una donna, di nazionalità cinese, sono stati uccisi a colpi di pistola.

I fatti si sono verificati all'altezza del civico 70 di via Prenestina, mentre la coppia era in sella a delle biciclette, poco distante dal palazzo in cui abitavano. Secondo le prime ricostruzioni a sparare sarebbero state due persone che si sono date alla fuga dopo il delitto. Diversi i colpi esplosi, ma quelli che hanno raggiunto entrambe le vittime alla testa non hanno lasciato loro speranze di sopravvivenza.