Monreale choc, sparatoria in piazza: morti e feriti

Sicilia e Italia sconvolte dalla notte di sangue a Monreale, in provincia di Palermo: una sparatoria avvenuta nella centralissima piazza Duomo ha provocato la morte di tre giovani e il ferimento grave di altri due. Le vittime, riferisce il Quotidiano di Sicilia, hanno un'età compresa tra i 23 e i 33 anni, mentre uno dei due feriti è minorenne. Ha 16 anni ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri, che stanno conducendo le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti.

Secondo una prima ricostruzione, riporta sempre l'edizione online del QdS, la sparatoria è avvenuta in seguito a una rissa per futili motivi davanti a una pizzeria situata nella piazza centrale della cittadina. La lite si sarebbe rapidamente degenerata in uno scontro violento tra due gruppi di giovani. A un certo punto, uno dei partecipanti, armato di pistola, ha estratto l'arma e ha iniziato a sparare in mezzo alla folla. La sparatoria si è consumata davanti ad almeno un centinaio di testimoni. Il più giovane dei feriti è stato ricoverato all'ospedale Ingrassia ma a breve sarà trasferito al Policlinico di Palermo.

"Sono sconvolto per quello che è successo, scene da Far West a cui Monreale non è abituata. Un momento di festa che si è trasformato in tragedia. Tutta la città è attonita, confidiamo nel lavoro delle forze dell'ordine e che gli assassini siano assicurati presto alla giustizia. Speriamo che il terzo ragazzo gravemente ferito ce la faccia, così come gli altri che sono rimasti coinvolti", è il commento di Marco Intravaia, esponente di Forza Italia, deputato regionale e presidente del Consiglio comunale a Monreale.