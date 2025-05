Vaticano, un buco da 70 milioni: la voragine minaccia Leone XIV

Cifre ufficiali non ce ne sono. Ma quelle ufficiose sono tutt’altro che rassicuranti. Perché, nonostante la stretta varata da Papa Francesco, le finanze vaticane sono in deficit strutturale da anni. Non a caso a dicembre il Consiglio per l’Economia, presieduto dal cardinale Reinhard Marx, aveva respinto, con l’avallo di Bergoglio, la bozza di bilancio preventivo preparato dalla Segreteria per l’Economia guidata da Maximino Caballero Ledo, proprio perché non prevedeva le sforbiciate alle spese richieste dal Papa. Il via libera è poi arrivato un mese e mezzo fa, ma il ritardo ha di fatto ingessato la gestione finanziaria della Santa Sede per quasi quattro mesi. In ogni caso la gestione oculata di Francesco consentirà al bilancio del Vaticano di chiudere il 2024 con un disavanzo di circa 70 milioni di euro, inferiore alle previsioni che indicavano un rosso di 87 milioni di euro. Un netto miglioramento anche rispetto agli anni precedenti.

Sempre secondo stime ufficiose, nel 2023 il deficit si è attestato a 84 milioni (in aumento dai 78 milioni del 2022): le spese sono state pari a 1,236 miliardi di euro (+33 milioni sull’anno prima) e le entrate a 1,152 miliardi (+28 milioni). Insomma:bisogna tagliare, e subito. Sarà dunque anche su questo che il nuovo Pontefice dovrà concentrarsi, seguendo la strada tracciata da Francesco, che negli ultimi anni ha decurtato gli affitti di favore per i cardinali e ha tagliato del 10% il loro stipendio (il cosiddetto “patto cardinalizio”, che in media supera i 5mila euro al mese). Il consuntivo del 2024 dovrebbe arrivare nei prossimi mesi. E, come ha riportato Milano Finanza, sarà migliore del previsto anche per gli ottimi risultati dello Ior e dell’Apsa, che grazie al buon andamento dei mercati dovrebbero aver monetizzato laute plusvalenze. L’Istituto per le Opere di Religione gestisce i depositi di dicasteri, diocesi e congregazioni religiose, circa 5 miliardi di euro, e ha un patrimonio netto di 654 milioni di euro. Per le opere di carità del pontefice, a cui la banca vaticana gira una parte degli utili, nel 2024 il contributo dovrebbe superare i 13,6 milioni del 2023.