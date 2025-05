Milano, accoltella il collega in zona stazione: choc, chi è l'aggressore

Un uomo di 50 anni è rimasto gravemente ferito, all’alba di stamani, a Milano, nel corso di un accoltellamento avvenuto in via Napo Torriani, nei dintorni della Stazione Centrale. I soccorritori sono intervenuti alle 6.20, trasportando l’uomo, dopo averlo stabilizzato, all’ospedale di Niguarda, dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Sul caso indaga la Polizia di Stato. Ma a colpire di questa vicenda è l'identità dell'aggressore.

Stava scontando, infatti, una condanna definitiva per femminicidio il 35enne di origini napoletane ricercato per l’ accoltellamento in un hotel di via Napo Torriani, dove l'aggressore e la vittima lavoravano. L’uomo in fuga, stando a quanto si apprende, nel 2016 aveva sgozzato una 23enne prostituta tunisina in un albergo di Castel Volturno, nel Casertano, e dopo un periodo di latitanza era stato arrestato in Germania nel 2018. Il 35enne si trovava fuori dal carcere per un permesso lavorativo diurno, ma ieri pomeriggio non si era presentato sul posto di lavoro e aveva anche violato l’obbligo di rientro nel carcere di Bollate. Al Berna era impiegato alla reception, mentre la vittima, italiano di origini egiziane, nella stessa struttura ricettiva faceva il barman e si trova ora ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Niguarda.