Charlene di Monaco spiazza tutti a San Pietro: "Vestita da sposa?"

Tra gli altri capi di Stato, i presidenti dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, di Israele, Isaac Herzog, del Libano, Joseph Aoun, e della Polonia, Andrzej Duda. Alla cerimonia, ricorda Vatican News, diversi sovrani. Tra loro i reali di Spagna Felipe e Letizia, del Belgio Filippo e Mathilde, il principe di Monaco Alberto con la consorte Charlene che indossa un abito bianco molto simile a quello di una sposa. In piazza San Pietro anche la presidente della Commissione Europea, Ursula Von der Leyen, con la presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola. Per il Regno Unito c'è il principe Edoardo di Edimburgo.

Oltre 150 le delegazioni, provenienti da più continenti, che partecipano stamane alla messa per l’inizio del pontificato di Leone XIV. Per l’Italia ci sono, tra gli altri, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella , e il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Dal Perù il presidente della Repubblica Dina Ercilia Boluarte Zegarra, mentre a rappresentare gli Stati Uniti il vicepresidente, James David Vance, e il segretario di Stato Marco Antonio Rubio.

È bastata una settimana per spegnere gli ardori progressisti per il nuovo Papa. La sinistra ha infatti necessit&a...

Intanto la sicurezza dei fedeli e dei grandi della terra in afflusso a San Pietro dalle prime ore di questa mattina in tutta l'area del Vaticano in occasione della cerimonia di inizio pontificato di Papa Leone XIV è stato garantito da alcuni droni della Polizia che hanno catturato le immagini in collegamento con gli occhi elettronici della Questura di Roma. I droni hanno monitorato le superfici stradali, lo spazio sovrastante e tutte le direttrici di afflusso. Grazie alla visuale dall'alto, assicurata in modo discreto dai dispositivi di nuova generazione in dotazione alla Questura di Roma, si registra ancora adesso un costante e graduale afflusso che sta impegnando tutto il dispositivo di sicurezza e gli spazi di agibilità urbani che gravitano intorno a Piazza San Pietro.