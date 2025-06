Leone XIV denuncia l'orrore comunista: "L'Armata rossa e le suore"

Un altro colpo al comunismo da Papa Leone XIV. Nel corso del Regina Coeli da San Pietro, il Pontefice ha voluto ricordare le religiose martiri del regime rosso: "Ricordo che ieri a Braniewo (Polonia) sono state beatificate Cristofora Klomfass e quattordici consorelle della Congregazione di Santa Caterina Vergine e Martire, uccise nel 1945 dai soldati dell'Armata Rossa in territori dell'odierna Polonia".

"Nonostante il clima di odio e di terrore contro la fede cattolica, continuarono a servire gli ammalati e gli orfani. All'intercessione delle nuove Beate martiri affidiamo tutte le religiose che nel mondo si spendono generosamente per il Regno di Dio", ha sottolineato il Santo Padre. Una denuncia che vale anche oggi, in varie parti del mondo.

C'è un "clima di odio e di terrore contro la fede cattolica", è il grido di dolore di Leone al termine della messa per il Giubileo delle famiglie. E ancora. La Vergine Maria "benedica le famiglie e le sostenga nelle loro difficoltà: penso specialmente a quelle che soffrono a causa della guerra in Medio Oriente, in Ucraina e in altre parti del mondo. La Madre di Dio ci aiuti a camminare insieme sulla via della pace".

Papa Prevost ha voluto anche ricordare "l'odierna giornata mondiale delle comunicazioni sociali ringrazio gli operatori dei media che curando la qualità dei messaggi aiutano le famiglie nel compito educativo".